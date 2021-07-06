Bozok Üniversitesi Rektörü Karadağ, Veteriner Fakültesiyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Veteriner Fakültesi'nin Sorgun için önemli olduğunu söyledi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Veteriner Fakültesi'nin Sorgun için önemli olduğunu söyledi.

Karadağ, fakültede düzenlediği bilgilendirme toplantısında, "Fakültemiz, yanından geçen Yüksek Hızlı Tren yolu nedeniyle büyük bir avantaja sahip. Ankara'da ikamet eden bir öğretim görevlisi bile burayı tercih edebilecektir." dedi.

Veteriner fakültesini önemsediklerini vurgulayan Karadağ, prestiji yüksek olan bu mesleği seçen öğrencileri en iyi ve donanımlı şekilde yetiştireceklerini ifade etti.

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Gönülalan da veteriner fakültesi mezunlarının rahatlıkla iş bulabildiklerini, bu nedenle bölümün öğrenciler tarafından tercih edildiğini aktardı.

Gönülalan, 8 akademisyen ile hizmet veren fakültede 133 öğrencinin eğitim öğretim gördüğünü belirtti.

Toplantıya Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Kılıç ve öğretim üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen