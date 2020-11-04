Bozok Üniversitesi Rektörü Karadağ, "çoklu ölçme değerlendirme sistemi"ni anlattı
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Bozok Üniversitesi Rektörü Karadağ, "çoklu ölçme değerlendirme sistemi"ni anlattı

04.11.2020 17:35 | Son Güncelleme: 04.11.2020 17:35
Bozok Üniversitesi Rektörü Karadağ,

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, üniversite olarak uzaktan eğitimde "çoklu ölçme değerlendirme sistemi"ni kullanıldıklarını belirterek, bu sistemin, çalışan öğrenci ile çalışmayanın ayırt edildiği, öğrenci odaklı, öğrenci lehine olduğunu söyledi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, üniversite olarak uzaktan eğitimde "çoklu ölçme değerlendirme sistemi"ni kullanıldıklarını belirterek, bu sistemin, çalışan öğrenci ile çalışmayanın ayırt edildiği, öğrenci odaklı, öğrenci lehine olduğunu söyledi.

Karadağ, rektörlükte düzenlediği basın toplantısında, uzaktan eğitim alan bazı öğrencilerin Bozok Üniversitesinde uygulamaya konulan çoklu ölçme değerlendirme sistemini sosyal medya üzerinden eleştirdiğini belirtti.

Son günlerde özellikle sosyal medyada çoklu ölçme değerlendirme sistemi ile ilgili üniversiteye yönelik planlı bir şekilde algı oluşturulduğunu ileri süren Karadağ, üniversite ve üniversite yönetiminin yıpratılmaya çalışıldığını iddia etti.

Karadağ, uygulamaya konulan sistemin temelde öğrenci odaklı ve öğrenci lehine olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Yozgat Bozok Üniversitesi olarak bu sistemi devam ettireceğiz. Bu sistemin her yönü ile doğru bir sistem olduğunu ve öğrencilerimizin yararına olacağını onlara anlatacağız. Türkiye'de ve dünyada çoklu ölçme değerlendirme sistemi artık bir zorunluluk haline geldi. Üniversitemiz de Yükseköğretim Kurumunun teklif ve tavsiyelerini esas alarak senatomuz kararı ile kalite standartları kapsamında uygulamaya koyduğumuz çoklu ölçme ve değerlendirme sistemini doğru yöneten ve bu konuda öncü bir üniversite olacaktır."

Bu sistemle öğrenciyi derste aktif tutmayı hedeflediklerini aktaran Karadağ, "Ölçme değerlendirme parametrelerimizi artık klasik ara sınav yerine dönem boyu öğrenciyi derste aktif tutmak ve faal hala getirmek, ders içerisinde öğretmeyi sağlamak adına çoklu sistemi ön gören bir sistemden bahsediyoruz. Bu yükseköğretimin kalite süreçlerinin olmazsa olmazıdır. Yozgat Bozok Üniversitesi olarak uzaktan eğitim alt yapımızı bu süreçte gerek insan gücü gerekse altyapıyla ciddi anlamda güçlendirerek önemli bir başarı elde ettik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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