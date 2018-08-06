Bozok Üniversitesi Öğrencilerini Bekliyor

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, üniversiteye bu yıl yaklaşık 5 bin 800 yeni öğrenci beklediklerini söyledi.

Karacabey, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitenin 12 fakülte, 5 yüksek okul, 9 meslek yüksek okulu, 3 enstitü ve birçok araştırma merkezi ile 18 bin öğrenciye hizmet sunduğunu belirtti.

Üniversitelerinin 858 akademik kadrosu, 850 civarı idari kadrosuyla büyüyen bir üniversite olduğunu ifade eden Karacabey, şunları kaydetti:

"Öğretim üyelerimiz alanında başarılı ve büyük çoğunluğu genç arkadaşlardır. Türkiye genelinde devlet üniversiteleri içerisinde yayın sayısı bakımında ilk 30'un içerisinde olan üniversiteyiz. Bu da öğretim üyelerimizin alanlarında başarılı kişiler olduğunun kanıtlarından biridir. Bu yönüyle öğrencilerimize bilimsel hizmet vermek bakımından kendi alanlarında iyi yetiştirmek bakımından Bozok Üniversitesi iyi bir noktadadır."

Karacabey, öğrenci açısından kentin ve üniversitesinin huzurlu bir yer olduğunu ve öğrencilerin güven içerisinde eğitimini tamamlayacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Yozgat asayiş olaylarının neredeyse sıfır olduğu bir şehirdir. Dolayısıyla Yozgat öğrenci için Türkiye'nin en güvenli şehirlerinden biridir. Bu açıdan hem öğrencilerin hem de öğrenci velilerimizin huzurla tercih edebilecekleri bir ildir. Ayrıca barınma imkanları bakımından özellikle KYK yurtları öğrencilerimizin büyük bir bölümüne barınma imkanı sunuyor. Özellikle kız öğrenci yurtlarımızın kampüs içerisinde olması öğrencilerimiz için önemli bir avantajdır."

Bu yıl doktora ve yüksek lisans öğrencileriyle birlikte yaklaşık 5 bin 800 yeni öğrenci beklediklerini kaydeden Karacabey, "Geçen yıl olmayan bu yıl yeni açtığımız ve öğrenci alacağımız bölümlere 948 öğrenci gelmesini bekliyoruz. Öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla üniversitemizi tercih edebilirler." ifadelerini kullandı.