Bozok: ligler bir şekilde tamamlanacak Altay Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, Korona virüsünden dolayı ertelenen liglerin mutlaka tamamlanması gerektiğini söyledi.

Süreç içinde kulüp olarak önceliklerinin sağlık ve güvenlik olduğunu belirten Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaşanan Kovid-19 salgınının beraberinde belirsizlikleri getirdiğine dikkat çekti.

Maçların ne zaman başlayacağı konusunda tam bilgilerinin olmadığını ifade eden Hilmi Bozok; ''Her kulüp gibi biz de birlikte idman yapamıyoruz. Oyuncularımız vermiş olduğumuz program dahilinde evlerinde ve belirlenen saatlerde tesislerimizde sosyal mesafeyi koruyarak tek başlarına antrenmanlarını yapıyorlar. Korona salgını bittikten sonra liglerin bir şekilde tamamlanmasını arzu ediyoruz. Her alanda olduğu gibi önce sağlık geliyor. Devletimiz, oluşturulan Bilim Kurulu, TFF ve Spor Bakanlığımız sürekli çalışma halinde. Onların belirleyeceği takvime göre maç programının açıklanmasını bekliyoruz" dedi.

Altay Kulübü olarak ligin tamamlanması gerektiğini düşündüklerini kaydeden Bozok; "Ligin bu şekilde tescil edilmesini kimse kabul etmez. Bu sezonun oynanmamış olması da kabul edilemez. Birçok takım Süper Lig'e çıkmak için yatırımlar yaptı. Mutlaka ligin bir şekilde tamamlanması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler