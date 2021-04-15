'BOZO' İLE ARAMADA 51 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
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'BOZO' İLE ARAMADA 51 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN Emniyet Müdürlüğü ekipler tarafından evin bahçesindeki araçta özel eğitimli köpek 'Bozo' ile yapılan aramada çuvallar içinde 51 kilo 561 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

VAN Emniyet Müdürlüğü ekipler tarafından evin bahçesindeki araçta özel eğitimli köpek 'Bozo' ile yapılan aramada çuvallar içinde 51 kilo 561 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesindeki evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adresteki ev ve bahçesinde bulunan araçta narkotik köpeği 'Bozo' ile arama yapıldı. Aramada araçtaki çuvallarda 51 kilo 561 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.

'BOZO' İLE ARAMADA 51 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
'BOZO' İLE ARAMADA 51 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
'BOZO' İLE ARAMADA 51 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
'BOZO' İLE ARAMADA 51 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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