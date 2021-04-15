'BOZO' İLE ARAMADA 51 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

VAN Emniyet Müdürlüğü ekipler tarafından evin bahçesindeki araçta özel eğitimli köpek 'Bozo' ile yapılan aramada çuvallar içinde 51 kilo 561 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.