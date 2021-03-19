Bozkurt, "Yaşlılarımıza sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır"
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Bozkurt, "Yaşlılarımıza sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır"

19.03.2021 21:22 | Son Güncelleme: 19.03.2021 21:38
Bozkurt,

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, '18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası' dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan büyüklerimiz; bizim en değerli varlıklarımızdır" dedi.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, '18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası' dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan büyüklerimiz; bizim en değerli varlıklarımızdır" dedi.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, '18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bozkurt mesajında, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hayatlarının büyük bölümünde çalışarak insanlığa faydalı hizmetlerde bulunarak tecrübeleriyle bugünümüzü aydınlatan yaşlılarımıza sevgi ve saygı göstermek, Türk toplumunun geçmişten günümüze taşıdığı en önemli hasletlerinden biridir.

Yaşlılarımıza sahip çıkılmalı; onların mutluluğu, yaşadıkları yerlerin daha huzurlu ve kültürümüzle iç içe olması için toplum olarak herkes elinden gelen katkıyı sağlamalıdır.

Sosyal devlet olmanın gereği olarak devletimizin yaşlılarımıza yönelik hizmetleri ve bu hizmet çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalarında sivil toplum kuruluşlarımızın ve duyarlı vatandaşlarımızın destekleri, onların birçok sorununu ortadan kaldıracaktır.

Yaşlılarımız, gerek aile gerekse toplumsal yaşantımızda daima baş tacı edilmeli; sevgi ve şefkat gösterilerek el üstünde tutulmalıdır. Unutulmalıdır ki kendi varlığımız ve çocuklarımızın geleceği kadar, yaşlılarımıza sahip çıkmak aynı zamanda geleceğimize sahip çıkmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm yaşlılarımızın '18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası'nı kutluyor; birikim ve tecrübeleriyle bizleri sabır, sevgi ve şefkatle bugünlere getiren, hayatımızın her aşamasında bizlere yol gösteren yaşlılarımıza sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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