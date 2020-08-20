Bozkurt ve Çardak ilçesinde AFAD konutları için kura çekimi düzenlendi Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, 8 Ağustos 2019 tarihinde meydana gelen depremin ardından evleri hasar gören afetzedeler ve bölge halkı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yaptırılan afet konutunun hak sahiplerinin belirlenmesi için...

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, 8 Ağustos 2019 tarihinde meydana gelen depremin ardından evleri hasar gören afetzedeler ve bölge halkı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yaptırılan afet konutunun hak sahiplerinin belirlenmesi için noter huzurunda Bozkurt ve Çardak ilçesinde kura çekimi düzenledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Bozkurt ve Çardak ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) yaptırılan afet konutunun daha hak sahiplerinin belirlenmesi için noter huzurunda kura çekimi düzenledi. Bozkurt ilçesinde 150 adet konut, Çardak ilçesinde ise 187 adet konut için noter huzurunda kura çekimi düzenledi. Depremde hasar gören ve iyileştirme çalışmaları yapılmasının ardından afetzedeler için konut yapımına başlandı. TOKİ tarafından yapımına başlanan konutlar yaklaşık 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA