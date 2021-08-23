Bozkurt'taki selden seyyar merdiven sayesinde kurtuldular
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bozkurt'taki selden seyyar merdiven sayesinde kurtuldular

Bozkurt'taki selden seyyar merdiven sayesinde kurtuldular
Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

MUHAMMED KAYGIN/BİLAL KAHYAOĞLU - İstanbul'dan tatil için Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gelen 19 yaşındaki Elif Şengül, seyyar merdiven sayesinde yeğeniyle sel sulara kapılmaktan kurtuldu.

MUHAMMED KAYGIN/BİLAL KAHYAOĞLU - İstanbul'dan tatil için Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gelen 19 yaşındaki Elif Şengül, seyyar merdiven sayesinde yeğeniyle sel sulara kapılmaktan kurtuldu.

11 Ağustos'ta dayısının iş yerinde bulunan Elif Şengül ile yeğeni, şiddetli yağışın ardından dükkanın suyla dolduğunu gördü.

Bu sırada seyyar bir merdiven bulan Şengül, yeğeniyle üst kata çıkarak sele kapılmaktan kurtuldu.

Elif Şengül, AA muhabirine, selin yaşandığı günün sabahında anneannesi ve dedesinin ilaçlarını almak için evden çıktığını söyledi.

Dayısıyla görüştüğünü ve dükkanda kalmasını istediğini belirten Şengül, "Sonrasında iki dakika oldu olmadı, herkes koşuşturmaya başladı. Polis filan geldi, 'Arabalarınızı alın' dediler bize. Bir anda sel gelmeye başladı. İlk önce aşağıdan geldi, sonrasında yukarıdan su patladığını gördük. Biz kapıları kapattık. Yeğenim de yan tarafta yem dükkanındaydı." dedi.

Sel sularının gelmesiyle panikle seyyar merdivenle üst kata çıktıklarını anlatan Şengül, şöyle devam etti:

"Yukarı çıkarken bizim burada unlarımız vardı. Ben yukarı çıktım, sonrasında yeğenim yukarı çıkarken takılı kaldı merdivene, unların üzerine düştü. Oradan yukarı çektim onu. Yukarı çektiğim anda su zaten beline kadar geldi. Biz yukarı çıktıktan sonra her yer su oldu. En son yukarıdan baktığımda, yan dükkanın tezgahları gidiyordu. Yazıhanemizin de camları patlamıştı. Yukarı çıktığımızda zaten su ile bizim çatı aynı seviyedeydi. Korkuyla arkadaki balkondan yan binaya geçtik. Komşunun camını kırdıktan sonra içeri geçtim. İçeriden de çatıya çıktım. Çıktım ama nasıl çıktım."

Çatıda yeğeniyle yaklaşık 16 saat kurtarılmayı beklediğini dile getiren Şengül, "Sonrasında botlarla aldılar bizi. Kapıdan çıkamadık. AFAD ekiplerine anlattık, merdivenden çıkıp bizi aldılar. Bu merdiven olmasaydı bu röportajı yapamıyor olurdum." diye konuştu.

Sel anında kendisi için endişelenmediğini, yeğeni için büyük korku yaşadığını aktaran Şengül, "Sadece ailemi düşündüm açıkçası. Yeğenim daha küçük olduğu için ben ölsem bile onun kurtulmasını isterdim." ifadesini kullandı.

Bozkurt'taki selden seyyar merdiven sayesinde kurtuldular
Bozkurt'taki selden seyyar merdiven sayesinde kurtuldular
Bozkurt'taki selden seyyar merdiven sayesinde kurtuldular
Bozkurt'taki selden seyyar merdiven sayesinde kurtuldular

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

Bakan Soylu, anne köpeğin ekipleri yönlendirmesi sonucu kurtarılan köpeğe 'Bozkurt' ismini verdi
Bakan Soylu, anne köpeğin ekipleri yönlendirmesi sonucu kurtarılan köpeğe "Bozkurt" ismini verdi
İstanbul'da 15 milyon 744 bin 133 doz aşı yapıldı
İstanbul'da 15 milyon 744 bin 133 doz aşı yapıldı
Afganistan'dan tahliye edilen 357 Türk vatandaşı daha Türkiye'ye getirildi
Afganistan'dan tahliye edilen 357 Türk vatandaşı daha Türkiye'ye getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Destici Jens Stoltenberg Eşref Gani Ahmedzai Adil Karaismailoğlu
Magazin Sibel Can Hande Erçel Demet Akalın Fahriye Evcen
Spor Erol Bulut Burak Elmas Fatih Terim Sergen Yalçın Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bozkurt'taki selden seyyar merdiven sayesinde kurtuldular - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 11:50:17. #1.16#

title