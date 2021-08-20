Son dakika haber... KASTAMONU - Bozkurt'taki selden etkilenen 113 yıllık camide cuma namazı kılındı
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Son dakika haber... KASTAMONU - Bozkurt'taki selden etkilenen 113 yıllık camide cuma namazı kılındı

Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinden etkilenen 113 yıllık Merkez Camisi'nde selden sonraki ilk cuma namazı kılındı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinden etkilenen 113 yıllık Merkez Camisi'nde selden sonraki ilk cuma namazı kılındı.

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu ilçede iş yerleri ile çok sayıda evin yanı sıra camiler de su ve balçık altında kaldı.

İlçe merkezindeki, 1908 yılında inşa edildiği belirtilen Merkez Camisi'nin içi de yarım metreyi bulan balçıkla kaplandı.

Sular çekildikten sonra, caminin duvarlarında 2 metreyi aşan selin izleri balçıkla birlikte geride kaldı.

Camide balçığın temizlenmesi için askerler ve ekipler yoğun çalışma yürüttü.

Ekiplerin özverili çalışmaları ile temizlenen cami, cuma namazıyla birlikte tekrar ibadete açıldı.

Son dakika haber... KASTAMONU - Bozkurt'taki selden etkilenen 113 yıllık camide cuma namazı kılındı
Son dakika haber... KASTAMONU - Bozkurt'taki selden etkilenen 113 yıllık camide cuma namazı kılındı
Son dakika haber... KASTAMONU - Bozkurt'taki selden etkilenen 113 yıllık camide cuma namazı kılındı
Son dakika haber... KASTAMONU - Bozkurt'taki selden etkilenen 113 yıllık camide cuma namazı kılındı
Son dakika haber... KASTAMONU - Bozkurt'taki selden etkilenen 113 yıllık camide cuma namazı kılındı
Son dakika haber... KASTAMONU - Bozkurt'taki selden etkilenen 113 yıllık camide cuma namazı kılındı
Son dakika haber... KASTAMONU - Bozkurt'taki selden etkilenen 113 yıllık camide cuma namazı kılındı
Son dakika haber... KASTAMONU - Bozkurt'taki selden etkilenen 113 yıllık camide cuma namazı kılındı
Son dakika haber... KASTAMONU - Bozkurt'taki selden etkilenen 113 yıllık camide cuma namazı kılındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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