Bozkurt'taki selde görev yapan jandarma ve AFAD personeline teşekkür belgesi - Haberler
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Bozkurt'taki selde görev yapan jandarma ve AFAD personeline teşekkür belgesi

Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz - Haberler | Güncel
Bozkurt'taki selde görev yapan jandarma ve AFAD personeline teşekkür belgesi

KASTAMONU Valisi Avni Çakır, Bozkurt ilçesinde meydana gelen selde görev yapan jandarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personeline teşekkür belgesi verdi.

KASTAMONU Valisi Avni Çakır, Bozkurt ilçesinde meydana gelen selde görev yapan jandarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) personeline teşekkür belgesi verdi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinin izlerinin silinmesi ve hayatın normale döndürülmesi için bölgede hummalı bir çalışma başlatıldı. Bu kapsamda bölgede görev yapan jandarma ve AFAD personeline, Kastamonu Valisi Avni Çakır tarafından ilçede düzenlenen törenle teşekkür belgesi verildi.

Vali Çakır, Kastamonu ile birlikte Sinop ve Bartın illerinde etkili olan sel nedeniyle 71 kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp 9 kişiyi arama çalışmalarının da sürdüğünü hatırlatarak, bölgede görevli ekiplerin 1250'ye yakın bina ve iş yerindeki temizlik çalışması yaptığını söyledi.

Bölgede görevli ekiplerin 475'e yakın evin tahliyesi gerçekleştirdiğini, hem evlerini boşalttıklarını hem de yeni evleri yerleştirdiklerini belirterek, "Bu süreçte göstermiş olduğunuz başarı; sizlerin çocuklarınıza, ailelerinize, dostlarınıza vereceğiniz en büyük şeref madalyasıdır. Bu herkese nasip olmaz. Tarih devam ettiği müddetçe sizler buradaki çalışmalarınızı büyük bir onur ve gururla anlatacaksınız. Bu ananızın ak sütü gibi helal. Allah sizlerden razı olsun, anneniz ve babanızdan, sizleri yetiştiren herkesten razı olsun. Bundan sonraki görev ve meslek hayatınıza ayağınıza taş değmesin" dedi.


Bozkurt'taki selde görev yapan jandarma ve AFAD personeline teşekkür belgesi

Bozkurt'taki selde görev yapan jandarma ve AFAD personeline teşekkür belgesi

Bozkurt'taki selde görev yapan jandarma ve AFAD personeline teşekkür belgesi

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