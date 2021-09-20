Bozkurt'taki selde görev yapan jandarma ve AFAD personeline teşekkür belgesi

KASTAMONU Valisi Avni Çakır, Bozkurt ilçesinde meydana gelen selde görev yapan jandarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) personeline teşekkür belgesi verdi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinin izlerinin silinmesi ve hayatın normale döndürülmesi için bölgede hummalı bir çalışma başlatıldı. Bu kapsamda bölgede görev yapan jandarma ve AFAD personeline, Kastamonu Valisi Avni Çakır tarafından ilçede düzenlenen törenle teşekkür belgesi verildi.