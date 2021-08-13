Bozkurt'taki sel nedeniyle Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü
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Bozkurt'taki sel nedeniyle Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü

Bozkurt'taki sel nedeniyle Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrasında bölgede Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrasında bölgede Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü.

İlçede 11 Ağustos'ta yağış nedeniyle Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan sel felaketinde çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken 8 katlı bir bina yıkıldı. Bazı binaların ise bir bölümünde göçükler meydana geldi. Sel nedeniyle birçok araç, eşya ve ağaç da denize sürüklendi.

Bozkurt ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki Abana'dan denize dökülen Ezine Çayı, Karadeniz'in rengini kahverengiye döndürdü.

AA muhabiri, Karadeniz'in kahverengiye dönüştüğü bölgeyi havadan görüntüledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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