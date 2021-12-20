Bozkurt'taki sel felaketinin fotoğrafları İstanbul ve Ankara'da sergilenecek

Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti (KGC) tarafından hazırlanarak Kastamonu Valiliği Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne sunulan "Bir Fotoğraf, Binlerce Hikaye" başlıklı projenin protokolü imzalandı.

Proje kapsamında, 11 Ağustos 2021'de Kastamonu'da yaşanan sel afetine ilişkin en çarpıcı 50 fotoğrafın yer alacağı sergi 2022 yılında İstanbul ve Ankara'nın ardından 11 Ağustos 2022'de Bozkurt'ta açılacak.

İçişleri Bakanlığınca onaylanan proje ile ilgili protokol, Kastamonu Valisi Avni Çakır ile Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Erkan Yılmaz arasında Valilik makamında imzalandı.

Vali Avni Çakır, törende yaptığı konuşmada projenin hazırlanmasında katkısı olan Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti ailesini tebrik etti.

Çakır, projenin her aşamasında Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti'nin yanında ve destekçisi olacaklarını kaydetti.

KGC Başkanı Erkan Yılmaz ise 11 Ağustos'ta yaşanan sel afetini unutturmamak ve gündemden düşürmemek adına bu projeyi hazırladıklarını ifade etti.

Yılmaz, projede katkısı olan meslektaşları ile İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ailesine teşekkür ederek, "Her çalışmamızda en büyük destekçimiz olan Valimiz Sayın Avni Çakır'a da Kastamonu basını adına teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri

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