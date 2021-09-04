Bozkurt'taki sel felaketinin 24'üncü gününde çalışmalar devam ediyor
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Bozkurt'taki sel felaketinin 24'üncü gününde çalışmalar devam ediyor

Bozkurt'taki sel felaketinin 24'üncü gününde çalışmalar devam ediyor
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketi sonrası yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketi sonrası yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor.

Şiddetli yağışların ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan sel felaketi sonrası, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde bakanlıklara ait birimler, bölgedeki yaraların sarılması için ilk günden bu yana çalışıyor.

Selde hasar gören binaların yıkımı sürerken diğer taraftan yeni iş yerlerinin temelleri de atılıyor.

İş makineleriyle selin getirdiklerinin temizlenmesi için uğraş verilirken vatandaşlar da ekiplere destek oluyor.

Selde kaybolanları arama çalışmaları ise hava, kara ve denizden devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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