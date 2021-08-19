Bozkurt'taki sel felaketinde hayatını kaybeden Kalabalık ve Genç son yolculuğuna uğurlandı
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Bozkurt'taki sel felaketinde hayatını kaybeden Kalabalık ve Genç son yolculuğuna uğurlandı

Bozkurt'taki sel felaketinde hayatını kaybeden Kalabalık ve Genç son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Arda Yasin Kalabalık ve 9 yaşındaki Yusuf Eymen Genç'in cenazeleri toprağa verildi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Arda Yasin Kalabalık ve 9 yaşındaki Yusuf Eymen Genç'in cenazeleri toprağa verildi.

Kalabalık ve Genç için Bozkurt Bahçe Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine, çocukların ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet de katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı, dualar edildi. Kurtulmuş, Kalabalık ve Genç'in tabutunu da bir süre taşıdı.

Cenazeler, Bozkurt Bahçe Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında defnedildi.

Cenazeye, AK Parti'den Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Genel Sekreter Fatih Şahin, Ar-Ge Başkanı Mustafa Şen, Genel Başkanvekili Yardımcısı Fethan Baykoç, Ar-Ge ve Eğitim Başkan Yardımcısı Osman Karaaslan, Genel Sekreter Yardımcısı Cem Şahin, milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Mustafa Canbey, Hasan Turan, İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, MKYK Üyesi Seda Sarıbaş da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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