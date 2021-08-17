Bozkurt'taki sel felaketinde hayatını kaybeden Gülsüm Toprak son yolculuğuna uğurlandı
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Bozkurt'taki sel felaketinde hayatını kaybeden Gülsüm Toprak son yolculuğuna uğurlandı

Bozkurt'taki sel felaketinde hayatını kaybeden Gülsüm Toprak son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde hayatını kaybeden Gülsüm Toprak'ın (62) cenazesi defnedildi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde hayatını kaybeden Gülsüm Toprak'ın (62) cenazesi defnedildi.

Gülsüm Toprak için Bozkurt Merkez Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine, Toprak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı, dualar edildi. Bakan Soylu, Gülsüm Toprak'ın tabutuna da omuz verdi.

Toprak'ın cenazesi Bozkurt Merkez Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Bozkurt'taki sel felaketinde hayatını kaybeden Gülsüm Toprak son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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