Bozkurt'taki sel felaketinde balçıkla kaplanan araçlar hasar tespiti için bir alanda toplanıyor
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Bozkurt'taki sel felaketinde balçıkla kaplanan araçlar hasar tespiti için bir alanda toplanıyor

Bozkurt'taki sel felaketinde balçıkla kaplanan araçlar hasar tespiti için bir alanda toplanıyor
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki selde hasar gören ve balçıkla kaplanan araçlar, bir alanda toplanarak hasar tespiti için bekletiliyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki selde hasar gören ve balçıkla kaplanan araçlar, bir alanda toplanarak hasar tespiti için bekletiliyor.

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu iş yerleri ile çok sayıda evin yanı sıra araçlar da su ve balçık altında kaldı.

Sel felaketinde zarar gören araçların hasar tespiti için Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Abana Kampı, otoparka dönüştürüldü.

Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nda görevli ekipler, 10 kurtarıcı araçla, hasarlı araçları bulundukları yerden alarak bu alana getiriyor.

Trafik polislerince plaka, marka ve modeli belirlenen araçlar, hasar tespiti için bekletiliyor.

Kasko sigortası olan araç sahipleri, emniyete verdikleri ifadenin ardından araçlarını alandan alabiliyor.

Diğer araçlar ise hasar tespiti ve bilirkişi raporu düzenlendikten sonra yasal süreç için bekletiliyor.

Bozkurt'taki sel felaketinde balçıkla kaplanan araçlar hasar tespiti için bir alanda toplanıyor
Bozkurt'taki sel felaketinde balçıkla kaplanan araçlar hasar tespiti için bir alanda toplanıyor
Bozkurt'taki sel felaketinde balçıkla kaplanan araçlar hasar tespiti için bir alanda toplanıyor
Bozkurt'taki sel felaketinde balçıkla kaplanan araçlar hasar tespiti için bir alanda toplanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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