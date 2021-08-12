Bozkurt'taki kurtarma çalışmalarından sevindirici haberler geliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bozkurt'taki kurtarma çalışmalarından sevindirici haberler geliyor

Bozkurt'taki kurtarma çalışmalarından sevindirici haberler geliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından ilk gece kurtarma çalışmaları sürdü.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından ilk gece kurtarma çalışmaları sürdü. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte devam eden çalışmalarda zaman zaman sevindirici haberler geldi.

Bozkurt'ta meydana gelen sel felaketinin ardından bölgeye çok sayıda AFAD, JAK, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sular altında kalan kent merkezindeki evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarında sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sevindirici haberler gelmeye başladı. küçük bir çocuk mahsur kaldığı yerden yaralı olarak kurtarılırken, bir aile de yaklaşık 15 saattir mahsur kaldıkları evlerinden ekipler tarafından kurtarıldı.

Bölgede helikopterler de arama kurtarma çalışmalarına havadan destek veriyor. - KASTAMONU

Bozkurt'taki kurtarma çalışmalarından sevindirici haberler geliyor
Bozkurt'taki kurtarma çalışmalarından sevindirici haberler geliyor
Bozkurt'taki kurtarma çalışmalarından sevindirici haberler geliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sular çekilince tahribatın büyüklüğü görüldü! Ortalık resmen savaş alanı gibi
Sular çekilince tahribatın büyüklüğü görüldü! Ortalık resmen savaş alanı gibi
Karadeniz sel felaketiyle boğuşurken, Meteoroloji'den Trakya'ya kritik uyarı: Şiddetli yağış geliyor
Karadeniz sel felaketiyle boğuşurken, Meteoroloji'den Trakya'ya kritik uyarı: Şiddetli yağış geliyor
85 yaşındaki annesi, gözlerinin önüne sele kapılan adam acı dolu anları anlattı: Ahıra düştük, karanlıkta kayboldu
85 yaşındaki annesi, gözlerinin önüne sele kapılan adam acı dolu anları anlattı: Ahıra düştük, karanlıkta kayboldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Meral Akşener Bülent Tüfenkci Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akalın Berdan Mardini İbrahim Çelikkol Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Metin Oktay Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bozkurt'taki kurtarma çalışmalarından sevindirici haberler geliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 07:43:28. #1.16#

title