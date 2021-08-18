Bozkurt'taki arama kurtarma çalışmalarına destek veren Bolu Belediyesi itfaiye ekibi kente döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bozkurt'taki arama kurtarma çalışmalarına destek veren Bolu Belediyesi itfaiye ekibi kente döndü

Bozkurt'taki arama kurtarma çalışmalarına destek veren Bolu Belediyesi itfaiye ekibi kente döndü
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketindeki arama kurtarma çalışmalarına destek veren itfaiye ekibi, Bolu'ya döndü.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketindeki arama kurtarma çalışmalarına destek veren itfaiye ekibi, Bolu'ya döndü.

Bozkurt'ta birçok kişinin güvenli bölgeye tahliyesini sağlayan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli itfaiye erleri Sercan Subay, Suat Göltekin ve Bahattin Küpeliğlu, Karaçayır Mahallesi'ndeki İtfaiye Müdürlüğü binasının önüne geldi.

İtfaiye ekibini Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz, mesai arkadaşları ve aileleri karşıladı.

İtfaiye erleri, ailelerine ve mesai arkadaşlarına sarılarak hasret giderdi.

Belediye Başkanı Özcan, itfaiye erlerine gösterdikleri çalışma nedeniyle teşekkür ederek, "Çok büyük gayretlerinizin olduğunu biliyorum. 60 civarında arama-kurtarma çalışmasına katılmışsınız. Allah razı olsun sizlerden." dedi.

İtfaiye eri Sercan Subay ise geçen perşembe günü Bozkurt'a gittiklerini anlattı.

Bölgedeki yolların çok kötü olduğunu belirten Subay, "Sabah bölgeye vardığımızda anlatılmayacak kadar çok kötü bir durumla karşılaştık. İnsanlar şoktaydı. Herkes yardım bekliyordu. Kurtarma-tahliye çalışması yaparken, oradaki insanlar anlatıyor, 'Sele kapılarak çığlıklar içinde gittiler.' diyor. Yani biz bunları yaşamadan, sadece anlatılanlarla yıprandık. Bir de oradakileri düşünün. Zor, çok zor. Elimizden geleni yaptık, gücümüz yettiğince. Bozkurt zor durumda." diye konuştu.

Bozkurt'taki arama kurtarma çalışmalarına destek veren Bolu Belediyesi itfaiye ekibi kente döndü
Bozkurt'taki arama kurtarma çalışmalarına destek veren Bolu Belediyesi itfaiye ekibi kente döndü
Bozkurt'taki arama kurtarma çalışmalarına destek veren Bolu Belediyesi itfaiye ekibi kente döndü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

Son dakika haber | Haiti açıklarındaki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1941'e yükseldi
Son dakika haber | Haiti açıklarındaki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1941'e yükseldi
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö. Esenyurt'ta gözaltına alındı.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö. Esenyurt'ta gözaltına alındı.
Selin vurduğu Bozkurt'a, afet tecrübesi olan Dereli Kaymakamı atandı
Selin vurduğu Bozkurt'a, afet tecrübesi olan Dereli Kaymakamı atandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Mehmet Şimşek Eşref Gani Ahmedzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ece Üner Hande Yener Bülent Ersoy
Spor Mert Günok Lionel Messi Abdullah Avcı Alex Teixeira Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bozkurt'taki arama kurtarma çalışmalarına destek veren Bolu Belediyesi itfaiye ekibi kente döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 19:51:16. #1.16#

title