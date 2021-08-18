Bozkurt'taki arama kurtarma çalışmalarına destek veren Bolu Belediyesi itfaiye ekibi kente döndü

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketindeki arama kurtarma çalışmalarına destek veren itfaiye ekibi, Bolu'ya döndü.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketindeki arama kurtarma çalışmalarına destek veren itfaiye ekibi, Bolu'ya döndü.

Bozkurt'ta birçok kişinin güvenli bölgeye tahliyesini sağlayan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli itfaiye erleri Sercan Subay, Suat Göltekin ve Bahattin Küpeliğlu, Karaçayır Mahallesi'ndeki İtfaiye Müdürlüğü binasının önüne geldi.

İtfaiye ekibini Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz, mesai arkadaşları ve aileleri karşıladı.

İtfaiye erleri, ailelerine ve mesai arkadaşlarına sarılarak hasret giderdi.

Belediye Başkanı Özcan, itfaiye erlerine gösterdikleri çalışma nedeniyle teşekkür ederek, "Çok büyük gayretlerinizin olduğunu biliyorum. 60 civarında arama-kurtarma çalışmasına katılmışsınız. Allah razı olsun sizlerden." dedi.

İtfaiye eri Sercan Subay ise geçen perşembe günü Bozkurt'a gittiklerini anlattı.

Bölgedeki yolların çok kötü olduğunu belirten Subay, "Sabah bölgeye vardığımızda anlatılmayacak kadar çok kötü bir durumla karşılaştık. İnsanlar şoktaydı. Herkes yardım bekliyordu. Kurtarma-tahliye çalışması yaparken, oradaki insanlar anlatıyor, 'Sele kapılarak çığlıklar içinde gittiler.' diyor. Yani biz bunları yaşamadan, sadece anlatılanlarla yıprandık. Bir de oradakileri düşünün. Zor, çok zor. Elimizden geleni yaptık, gücümüz yettiğince. Bozkurt zor durumda." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder