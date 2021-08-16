Bozkurt'ta yürekleri ısıtan görüntü
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Bozkurt'ta yürekleri ısıtan görüntü

Bozkurt'ta yürekleri ısıtan görüntü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda meydana gelen sel sonrasında bölgelerde çalışmalarını sürdüren Tuzla Belediyesi ekipleri, sokak hayvanlarını da unutmadı.

Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda meydana gelen sel sonrasında bölgelerde çalışmalarını sürdüren Tuzla Belediyesi ekipleri, sokak hayvanlarını da unutmadı. Selin en çok etkilediği ilçelerin başında gelen Bozkurt'ta, yeni doğum yapan anne köpeğe ve yavrularına su ve yemek veren Tuzla Belediyesi personeli ise yürekleri ısıttı.

Tuzla Belediyesi, Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda meydana gelen sel sonrasında oluşan yaraları sarmak için tüm imkanlarını seferber ederek çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatıyla felaketin ilk gününden itibaren bölgeye giden iş makineleri, hafriyat kamyonları, mobil mutfak aracı ile birlikte Arama ve Kurtarma Ekipleri var güçleri ile çalışmalara destek verirken, cep telefonu kameralarına yansıyan bir görüntü yürekleri ısıttı. Selin en çok etkilediği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çalışmalar yürüten Tuzla Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekipleri'nden bir personel, yeni doğum yapmış anne ve yavrularının karınlarının aç olduğunu fark etti. Tuzla Belediyesi personeli, yaşanan felaketten dolayı korkmuş olan anne ve yavrular ile kendi yemeğini ve suyunu paylaştı. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

AFAD koordinasyonunda çalışmalar aralıksız devam ediyor

Sel felaketinin yaşandığı ilk günden itibaren harekete geçen Tuzla Belediyesi, bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Bölgeye ulaşan iş makinaları sokak ve caddelerde temizleme çalışmalarına başladı. Mobil mutfak aracı ise bölge halkının sıcak yemek ihtiyacını karşılarken Arama ve Kurtarma Ekipleri de arama çalışmalarına destek veriyor.

"Afet bölgelerimizin yaralarını sarmak için seferber olduk"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Selden etkilenen bölgelerdeki kardeşlerimiz için hemen harekete geçtik. AFAD koordinasyonunda çalışmalar yürüten ekiplerimiz, gece gündüz çalışıyorlar. Bölgelerdeki yaraları hep birlikte saracağız. Devletimiz, milletimiz, kurumlarımız, STK'larımız, afet bölgelerimizin yaralarını sarmak için seferber olduk. Sayın Cumhurbaşkanımıza, günlerdir bölgeden ayrılmayan bakanlarımıza, canını hiçe sayarak çalışan tüm görevlilere şükranlarımı sunuyorum" dedi. - İSTANBUL

Bozkurt'ta yürekleri ısıtan görüntü
Bozkurt'ta yürekleri ısıtan görüntü
Bozkurt'ta yürekleri ısıtan görüntü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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