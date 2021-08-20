Bozkurt'ta suyun kesildiği bölgelerde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bozkurt'ta suyun kesildiği bölgelerde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor

Bozkurt'ta suyun kesildiği bölgelerde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle suyun kesildiği bölgelerde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle suyun kesildiği bölgelerde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

İlçede 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde zarar gören yol, bina ve iş yerlerindeki tahliye çalışmaları devam ederken, iş yerlerinden kurtarılan eşyalar suyla temizlenerek esnafa geri veriliyor.

İlçede meydana gelen sel felaketi nedeniyle suyun kesildiği bölgelerde bakım ve onarım çalışmaları da yapılıyor.

Ayrıca Bozkurt Belediyesi tarafından ilçe geneline 50 çöp konteyneri yerleştirilirken, çalışmalarda yer alan ekiplerin barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi Pansiyonu hizmete sunulacak.

Bu kapsamda hazırlanan yataklar iş makineleriyle pansiyonun önüne getirildi.

Bozkurt'ta suyun kesildiği bölgelerde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor
Bozkurt'ta suyun kesildiği bölgelerde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor
Bozkurt'ta suyun kesildiği bölgelerde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor
Bozkurt'ta suyun kesildiği bölgelerde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 79 oldu, kayıp 34 kişi ise hala aranıyor
Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 79 oldu, kayıp 34 kişi ise hala aranıyor
Bozkurt Belediyesi herkesi duygulandıran müzikle 'Selden önce ve sonra' paylaşımı yaptı
Bozkurt Belediyesi herkesi duygulandıran müzikle "Selden önce ve sonra" paylaşımı yaptı
Bozkurt'taki sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan tutuklandı
Bozkurt'taki sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Murat Kurum Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Ebru Şallı İrem Derici Serdar Ortaç Demet Akalın
Spor Muslera Fatih Terim Alex Teixeira Enner Valencia Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bozkurt'ta suyun kesildiği bölgelerde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 13:27:02. #1.16#

title