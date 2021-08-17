Bozkurt'ta selin vurduğu dükkanlara Türk bayrakları asılıyor

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, zarar gören dükkanlara Türk bayrakları asılıyor.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, zarar gören dükkanlara Türk bayrakları asılıyor.

İlçede 11 Ağustos'ta meydana gelen selde iş yerleri kullanılamaz hale geldi.

Devlet millet el ele yaralarını sarmaya çalışan esnaf, temizlik çalışması sırasında bulunan Türk bayraklarını yıkayarak dükkanlarının önüne asıyor.

Musa Kartal, AA muhabirine ilçede 20 yıldır esnaflık yaptığını söyledi.

Hayatında ilk kez böyle bir şey gördüğünü belirten Kartal, "Birkaç gündür bölgede yağış etkili oluyordu. Köprünün önüne tomrukların gelmesiyle etrafı sel vurdu." dedi.

Dükkanının selde kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Kartal, "Hiçbir şeyimi alamadım. Almış olsam hayatımı kaybediyordum. Selin önünden kaçtım zaten. Üç dört metre sel yükseldi. Dükkanın oradan suyun girdiğini gördüm ama yapacak bir şey yok. Buradaki arkadaşlara sel geliyor kaçın, dedim. Onlar benim sayemde kurtuldu." diye konuştu.

Bayrakları topladıklarını dile getiren Kartal, "Bölgede çok sayıda kepçe çalışıyor. Onlar çalışırken bazen dükkanlardan bayraklar çıkıyor. Çıkan bayrakları alıp, yıkıyoruz. Sonra da dükkanlara asıyoruz. İnşallah Bozkurt eskisinden daha güzel inşa edilir. Biz devlet babaya güveniyoruz ve devlet babadan onu bekliyoruz. Umudumuz var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor