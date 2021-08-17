Bozkurt'ta selin izleri siliniyor; aranan müteahhit yakalandı (5)
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Bozkurt'ta selin izleri siliniyor; aranan müteahhit yakalandı (5)

Bozkurt'ta selin izleri siliniyor; aranan müteahhit yakalandı (5)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SEL NEDENİYLE 78 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel nedeniyle yaşanan can kaybı sayısının 78'e yükseldiğini duyurdu.

SEL NEDENİYLE 78 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel nedeniyle yaşanan can kaybı sayısının 78'e yükseldiğini duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:  "Yaşanan sel nedeniyle 78 vatandaşımız (62 Kastamonu, 15 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 2 vatandaşımız hastanelerde tedavi altındadır."

KASTAMONU, - 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberi! Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 78'e yükseldi
Son dakika haberi! Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 78'e yükseldi
Son Dakika: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi
Son Dakika: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi
AFAD, sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 15, Bartın'da 1 olmak üzere can kaybının 78'e yükseldiğini açıkladı.
AFAD, sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 15, Bartın'da 1 olmak üzere can kaybının 78'e yükseldiğini açıkladı.
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Bozkurt'ta selin izleri siliniyor; aranan müteahhit yakalandı (5) - Haberler
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