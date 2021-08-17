Bozkurt'ta selin izleri siliniyor; aranan müteahhit yakalandı (5)

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SEL NEDENİYLE 78 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel nedeniyle yaşanan can kaybı sayısının 78'e yükseldiğini duyurdu.

SEL NEDENİYLE 78 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel nedeniyle yaşanan can kaybı sayısının 78'e yükseldiğini duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yaşanan sel nedeniyle 78 vatandaşımız (62 Kastamonu, 15 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 2 vatandaşımız hastanelerde tedavi altındadır."

KASTAMONU, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı