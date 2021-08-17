Bozkurt'ta selin izleri siliniyor; aranan müteahhit yakalandı (4)

'TAKSİRLE ÖLDÜRME VE YARALAMA'DAN GÖZALTINDAKastamonu nüfusuna kayıtlı müteahhit Mehmet Özkan'ın, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 'taksirle adam öldürme ve yaralama' suçundan çıkarılan yakalama kararı üzerine İstanbul ve Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince koordineli şekilde...