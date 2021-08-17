Bozkurt'ta selin izleri siliniyor; aranan müteahhit yakalandı (4)
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Bozkurt'ta selin izleri siliniyor; aranan müteahhit yakalandı (4)

Bozkurt'ta selin izleri siliniyor; aranan müteahhit yakalandı (4)
Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel

'TAKSİRLE ÖLDÜRME VE YARALAMA'DAN GÖZALTINDAKastamonu nüfusuna kayıtlı müteahhit Mehmet Özkan'ın, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 'taksirle adam öldürme ve yaralama' suçundan çıkarılan yakalama kararı üzerine İstanbul ve Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince koordineli şekilde...

'TAKSİRLE ÖLDÜRME VE YARALAMA'DAN GÖZALTINDA

Kastamonu nüfusuna kayıtlı müteahhit Mehmet Özkan'ın, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 'taksirle adam öldürme ve yaralama' suçundan çıkarılan yakalama kararı üzerine İstanbul ve Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince koordineli şekilde yapılan çalışma sonucu gözaltına alındığı öğrenildi. Saat 15.40 sıralarında İstanbul Esenyurt'ta yakalanan Mehmet Özkan ile ilgili işlemlerin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütüldüğü belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz

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