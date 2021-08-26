Bozkurt'ta selden etkilenen hayvanların bakımını "mobil veteriner" yapıyor
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Bozkurt'ta selden etkilenen hayvanların bakımını "mobil veteriner" yapıyor

Bozkurt'ta selden etkilenen hayvanların bakımını 'mobil veteriner' yapıyor
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

BİLAL KAHYAOĞLU/MUHAMMED KAYGIN - Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, mağdur olan hayvanların tedavi ve bakımları, "Sokak ve Ev Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Ünitesi'nde" yapılıyor.

BİLAL KAHYAOĞLU/MUHAMMED KAYGIN - Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, mağdur olan hayvanların tedavi ve bakımları, "Sokak ve Ev Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Ünitesi'nde" yapılıyor.

Bir süre önce Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASMİB) tarafından "Sokak Hayvanları Mobil Kısırlaştırma Ünitesi" olarak hizmete sunulan araç, afetin ardından getirildiği sel bölgesinde hizmet vermeye başladı.

Kastamonu Veteriner Hekimler Odası'nın da iş birliğiyle mobil araçta gönüllü veterinerler çalışıyor.

Araçta, sel afetinden etkilenen sahipsiz sokak hayvanlarının yanı sıra sahiplerince getirilen evcil hayvanların tedavi ve bakımları yapılıyor.

Veteriner Hekimler Odası ile hayırsever kuruluşlarca gönderilen kedi ve köpek mamaları sokak hayvanlarına ulaştırılırken, hayvan sahiplerine de ücretsiz olarak veriliyor.

Veteriner hekim Adil Aygün, AA muhabirine, Cide ilçesinde görev yaptığını, gönüllü olarak Bozkurt'a geldiğini söyledi.

Ünitenin sel felaketinin ilk gününden itibaren ilçede hizmet verdiğini belirten Aygün, "Hayvan Hakları Federasyonu da desteğini veriyor. Beraber hizmeti yürütmekteyiz. Bize gelen hayvanların nasıl besleneceğini, nasıl takip edileceğini, aşılarını, tedavi uygulamalarını yapıp vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Bu afetin bir ucundan tutmak için canla başla mücadelemiz devam ediyor." dedi.

Selden etkilenen İlişi köyünde arkadaşı Damla Yılmaz ile iki kedi yavrusu bulan ve tedavisini yaptırmak için mobil veterinere getiren Muhammet Görsoy ise miyavlama sesi duyunca etrafı aradıklarını, böylece iki yavruyu bulduklarını anlattı.

Kedilerin iki tahtanın arasına sıkıştıklarını dile getiren Gürsoy, "Anneleri gelecek mi, diye 4 saat bekledik. Çamur içindeydiler. 4 saat sonra yavruları aldık. Buraya da kontrol amaçlı getirdik. İsimlerini 'Feliks' ve 'Oreo' koyduk. Bundan sonra onlara gerektiği gibi bakacağız. Onları büyüteceğiz. Bundan sonra ömrümüz boyunca bizimleler." diye konuştu.

Yılmaz da kedileri bulduktan sonra onlara sepet yaptıklarını söyledi.

Kedileri gördüğünde çok duygulandığını anlatan Yılmaz, "Olabildiğince iyi bakmaya çalışıyoruz. Oturup ağlamak istedim bulduğumuzda. Çok bağırıyorlardı. Açlar mı, susuzlar mı bilemedik. İçim gidiyor, annesizler çünkü. Elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Öte yandan ilçede çeşitli sivil toplum kuruşları da hayvanların bakım ve tedavisi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bozkurt'ta selden etkilenen hayvanların bakımını 'mobil veteriner' yapıyor
Bozkurt'ta selden etkilenen hayvanların bakımını 'mobil veteriner' yapıyor
Bozkurt'ta selden etkilenen hayvanların bakımını 'mobil veteriner' yapıyor
Bozkurt'ta selden etkilenen hayvanların bakımını 'mobil veteriner' yapıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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