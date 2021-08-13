Bozkurt'ta selde kaybolan vatandaşlar kadavra köpekleri ile aranıyor
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Bozkurt'ta selde kaybolan vatandaşlar kadavra köpekleri ile aranıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bozkurt'ta selde kaybolan vatandaşlar kadavra köpekleri ile aranıyor -Öğlen yemeği için evine gitti, sel sularında kayıplara karıştı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selde kaybolan vatandaşlar, AFAD ve polis ekiplerine ait kadavra köpekleri ile aranıyor.

Bozkurt'ta selde kaybolan vatandaşlar kadavra köpekleri ile aranıyor

-Öğlen yemeği için evine gitti, sel sularında kayıplara karıştı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selde kaybolan vatandaşlar, AFAD ve polis ekiplerine ait kadavra köpekleri ile aranıyor.

Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir yandan yaralar sarılırken, diğer yandan ise arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgede çok sayıda ekip, sel sularının çekildiği binalarda kayıp olduğu değerlendirilen vatandaşların bulunması için çalışma yapıyor. Balçıkla kaplanan binalarda ise AFAD ve polis ekiplerine ait kadavra köpekleri kullanılıyor.

Öğlen için evine gitti, bir daha haber alınamadı

Boztürk ilçesinde sel sularının bastığı bir evde kaybolan 3 kişinin cesedine sabah saatlerinde ulaşıldı. Eve işten öğlen yemeğini yemek için gelen Avni Ararcı isimli vatandaş ise bulunamadı. Ekipler, Ararcı'nın bulunması için sel sularının bastığı Vadi Apartmanı'nda ve çevresinde kadavra köpekleri ile arama çalışması başlattı.

Bozkurt'ta selde kaybolan vatandaşlar kadavra köpekleri ile aranıyor
Bozkurt'ta selde kaybolan vatandaşlar kadavra köpekleri ile aranıyor
Bozkurt'ta selde kaybolan vatandaşlar kadavra köpekleri ile aranıyor
Bozkurt'ta selde kaybolan vatandaşlar kadavra köpekleri ile aranıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber

Son dakika haber: Bozkurt'ta selde kaybolan vatandaşlar kadavra köpekleri ile aranıyor
Son dakika haber: Bozkurt'ta selde kaybolan vatandaşlar kadavra köpekleri ile aranıyor
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