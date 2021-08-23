Bozkurt'ta sel felaketinin yaralarını sarmak için çalışmalar devam ediyor
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Bozkurt'ta sel felaketinin yaralarını sarmak için çalışmalar devam ediyor

Bozkurt'ta sel felaketinin yaralarını sarmak için çalışmalar devam ediyor
Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketi sonrası yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketi sonrası yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor.

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açarak felakete dönüştü.

Selden etkilenen bölgelerde hayatın normale dönmesi için AFAD, UMKE, DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, belediye ekipleri ve ilgili birimlerce başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde bakanlıklara ait birimler, bölgedeki yaraların sarılması için ilk günden bu yana aralıksız çalışıyor.

Bozkurt'ta, iş makineleriyle selin getirdiklerinin ilçeden çıkarılması için uğraş verilirken, vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

Selde hasar gören binaların bazıları ise yıkıldı.

Selde kaybolanları arama çalışmalarının da sürdüğü ilçede ekipler, hava, kara ve denizden çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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