BOZKURT'TA SEL BÖYLE GELDİ
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BOZKURT'TA SEL BÖYLE GELDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şiddetli yağış ile birlikte su seviyesi yükselen Ezine Çayı'nın taşması ve sele neden olması fotoğraf karelerine yansıdı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şiddetli yağış ile birlikte su seviyesi yükselen Ezine Çayı'nın taşması ve sele neden olması fotoğraf karelerine yansıdı. Fotoğraflarda yağış ile birlikte ilçe merkezinden geçen Ezine Çayı'nın yükseldiği görüldü. Yamaçlardan kopan ağaç parçaları ile dolan çayda su seviyesinin yükselip taşması ve sel oluşması fotoğraflarda yer aldı. İlçede can kaybına ve ciddi hasara yol açan selin geliş anı fotoğraf karelerine anbean yansıdı.

YAVRU KEDİ KURTARILDI

Öte yandan selin vurduğu ilçede arama-kurtarma çalışmaları da sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da takip ettiği çalışmalar kapsamında AFAD ekipleri botlarla ilçe merkezinde mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Bir binanın balkonunda mahsur kalan yavru kedi de yine AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

BOZKURT'TA SEL BÖYLE GELDİ
BOZKURT'TA SEL BÖYLE GELDİ
BOZKURT'TA SEL BÖYLE GELDİ
BOZKURT'TA SEL BÖYLE GELDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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