Bozkurt'ta kurulan konteyner kentte devlet engellileri de unutmadı - Haberler
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Bozkurt'ta kurulan konteyner kentte devlet engellileri de unutmadı

AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel
Bozkurt'ta kurulan konteyner kentte devlet engellileri de unutmadı

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, evini kaybeden vatandaşlar için oluşturulan konteyner kentte, engellilere göre de düzenlemeler yapıldı.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, evini kaybeden vatandaşlar için oluşturulan konteyner kentte, engellilere göre de düzenlemeler yapıldı.

Evleri yıkılan vatandaşlar için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından ilçede 32 konteynerin kurulumu yapıldı.

İhtiyaç duyulabilecek her türlü eşyanın bulunduğu konteynerlerin bazıları da engelliler için özel olarak tasarlandı.

Engelli rampası konulan, lavabosu ve kapıları engellilere uygun olarak yapılan konteyner kentte, Kızılay tarafından vatandaşlara yemek de veriliyor.

Yürüme engelli Zübeyda Kuş, AA muhabirine, sel felaketinden demir korkuluklara tutunarak kurtulduğunu söyledi.

Selde evinin kullanılamaz hale geldiğini anlatan Kuş, "İlk önce Abana'ya yurda götürdüler, oradan buraya yerleştirdiler. Burada rahat ediyorum. Çıkma yeri de yaptılar. Tekerlekli sandalye akülü olmadığı için ondan zorlanıyorum. Yardımseverlerden akülü araba talep ediyorum." diye konuştu.

Konteyner kentte yaşamaya başlayan Şerife Karaçam ise komşularının yardımıyla selden kurtulduğunu belirtti.

Selin ardından bir süre yurtta kaldığını ifade eden Karaçam şöyle devam etti:

"Devletimizden, milletimizden, elini uzatıp da haber verip de birbirine ulaşanlardan Allah razı olsun. Evimde bir çay kaşığım dahi yok, ne varsa sel alıp götürdü. Çok zor günler yaşadım. Burada rahatım çok iyi. Allah devletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımızı da başımızdan eksik etmesin."

Sezgin Çuhacı ise ilçede büyük sel felaketi yaşadıklarına işaret ederek, "Devletimiz yardım etti. Tüpüne kadar getirdiler. Çamaşır makinesi de koyacaklar." dedi.

Mustafa Çelikel de selin ardından bir süre Kastamonu'da yurtta kaldıklarını söyleyerek, "Devletimizden, milletimizden, Başkanımızdan, bize yardımcı olan olmayan herkesten Allah razı olsun. Devlet her şeyimizi verdi." ifadesini kullandı.

Bozkurt'ta kurulan konteyner kentte devlet engellileri de unutmadı

Bozkurt'ta kurulan konteyner kentte devlet engellileri de unutmadı

Bozkurt'ta kurulan konteyner kentte devlet engellileri de unutmadı

Bozkurt'ta kurulan konteyner kentte devlet engellileri de unutmadı

AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri
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