Bozkurt'ta jandarmanın balçık içinde bulduğu altın ve para sahibine ulaştırıldı
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Bozkurt'ta jandarmanın balçık içinde bulduğu altın ve para sahibine ulaştırıldı

Bozkurt'ta jandarmanın balçık içinde bulduğu altın ve para sahibine ulaştırıldı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, evlerde temizlik yapan jandarma ekipleri, balçıkta buldukları para ve altınları sahibine teslim etti.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, evlerde temizlik yapan jandarma ekipleri, balçıkta buldukları para ve altınları sahibine teslim etti.

İlçede, 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda evin zarar görmesine neden oldu.

Sel felaketi nedeniyle evini su basan Saime Kartal, jandarmadan yardım istedi. Jandarma ekipleri, evde temizlik yaparken balçıkta 3 bilezik, birer yarım ve gram altın, 2 çeyrek altın ile 3 bin 200 lira buldu.

Altınlar ve para, Kartal'a teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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