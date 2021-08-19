Son dakika! Bozkurt'ta jandarma ekipleri selde buldukları Atatürk fotoğrafını elleriyle yıkadı
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Son dakika! Bozkurt'ta jandarma ekipleri selde buldukları Atatürk fotoğrafını elleriyle yıkadı

Son dakika! Bozkurt'ta jandarma ekipleri selde buldukları Atatürk fotoğrafını elleriyle yıkadı
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, jandarma ekipleri balçığın içinde buldukları çerçeveli Atatürk fotoğrafını elleriyle yıkadı.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, jandarma ekipleri balçığın içinde buldukları çerçeveli Atatürk fotoğrafını elleriyle yıkadı.

Şiddetli yağışın ardından ilçede 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketi, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açtı.

Felaketin yaşandığı ilk günden itibaren bölgede çalışmalarını yürüten Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iş yerlerindeki balçığın temizlenmesinde de görev alıyor.

Sınarcık Caddesi'ndeki Ünal Pasajı'nın içinde balçığı temizleyen jandarma ekipleri, Atatürk fotoğrafı buldu.

Ekiplerin cam çerçevedeki fotoğrafı elleriyle yıkaması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Son dakika! Bozkurt'ta jandarma ekipleri selde buldukları Atatürk fotoğrafını elleriyle yıkadı
Son dakika! Bozkurt'ta jandarma ekipleri selde buldukları Atatürk fotoğrafını elleriyle yıkadı
Son dakika! Bozkurt'ta jandarma ekipleri selde buldukları Atatürk fotoğrafını elleriyle yıkadı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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