Bozkurt'ta iş yerlerinin temizliği titizlikle yürütülüyor
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Bozkurt'ta iş yerlerinin temizliği titizlikle yürütülüyor

Bozkurt'ta iş yerlerinin temizliği titizlikle yürütülüyor
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından başlatılan arama, kurtarma ve temizlik çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından başlatılan arama, kurtarma ve temizlik çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ilçedeki iş yerleri balçıkla kaplanırken, evlerin büyük kısma hasar gördü.

Suların çekilmesiyle temizlik çalışmalarının hızlandığı ilçede ekipler, çamurun içinden çıkan değerli eşyaların muhafazasına da dikkat ediyor.

Selde zarar gören ev ve iş yerlerini tek tek kontrol eden ekipler, tüp satışının yapıldığı bir iş yerinde bulunan eşya ve malzemeleri el arabasıyla dışarı çıkardı.

Jandarma ekiplerince eşyaların arasında bulunan Kur'an-ı Kerim'in fark edilmesi üzerine, kitaplar hassasiyetle taşınarak muhafaza altına alındı.

Ekiplerin bölgede yürüttükleri çalışma devam ederken, bazı kişilerin de selde kendi iş yerlerinde zarar görmeyen eşyalarını topladığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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