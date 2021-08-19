Bozkurt'ta iş yerleri yenileniyor
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Bozkurt'ta iş yerleri yenileniyor

Bozkurt'ta iş yerleri yenileniyor
Demirören Haber Ajansı / Burak Tekin - Haberler | Güncel

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selden etkilenen esnafın dükkanlarını yenileme çalışmalarına başlandı.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selden etkilenen esnafın dükkanlarını yenileme çalışmalarına başlandı.

Selin vurduğu Bozkurt'ta birçok iş yeri hasar gördü. TOKİ ekiplerince, hasar tespit ve temizlik çalışmaları tamamlanan dükkanların ön cephelerinin doğrama tamirlerine başlandı. Dükkanlar için andezit taş kaplama çalışması yapılırken, bu kapsamda Cumhuriyet Caddesi'nde örnek bir dükkan oluşturuldu. Dış cephelerde kullanılacak malzemelerin üretimi için atölyeler de kuruluyor. Zarar gören esnafın yaralarının sarılması için bölgede 40 ton alüminyum ile kapı pencere montajında kullanılan 641 boy, 7,7 ton kör kasa getirildi. Sahada 17'si teknik personel olmak 132 kişilik ekiple çalışan TOKİ'nin, gerekli temizlik çalışmalarının bitirilmesinden sonra ekip sayısını artıracağı belirtildi.

'DEVLETİMİZ HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLIYOR'

Selden zarar gören iş yerinin dış cephesi TOKİ tarafından yapılan Ali Sarı, 20 yıldır Bozkurt'ta olduğunu ve ilk kez böyle bir felaketle karşılaştığını söyleyerek, "Yetkililer çalışıyor, biz de burada bekliyoruz. Dükkanların devletimiz sağ olsun yapım çalışmalarına başladı. Doğramalarını takıyorlar. Çevre Bakanımız geldiğinde dükkanların fayanslarının alınacağını söyledi. Şu anda devletimiz her türlü yardımcı oluyor. Herkesin kalbi, gönlü burada. Dükkanlarımızın doğrama cam takma çalışmaları başladı" dedi.


Bozkurt'ta iş yerleri yenileniyor
Bozkurt'ta iş yerleri yenileniyor
Bozkurt'ta iş yerleri yenileniyor
Bozkurt'ta iş yerleri yenileniyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Tekin

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