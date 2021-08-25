Son dakika haber! Selde mağdur olan Almanya doğumlu esnaf: "Bakan ile karşılıklı böyle bir konuşma yapıp insanların orada mutlulukla ayrıldıklarını gördüm. Dünyanın...

Son dakika gelişmesine göre Selde mağdur olan Almanya doğumlu esnaf: "Bakan ile karşılıklı böyle bir konuşma yapıp insanların orada mutlulukla ayrıldıklarını gördüm.

Selde mağdur olan Almanya doğumlu esnaf: "Bakan ile karşılıklı böyle bir konuşma yapıp insanların orada mutlulukla ayrıldıklarını gördüm. Dünyanın hiçbir yerinde de yok"

KASTAMONU - Sel felaketi ile zarar gören Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde esnaflık yapan Cemal Çaylak, yapılan hizmetleri daha önce hiç görmediğini belirterek, "Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Dünyanın hiçbir yerinde de yok. Ben Almanya doğumluyum, Almanya'da da sel oldu. Hayatımızda böyle bir şey görmediğimiz gibi devletin para dağıttığını hiç görmedik" dedi.

Sel felaketinden etkilenen Bozkurt ilçesinde yaralar sarılmaya devam ediyor. Bozkurt ilçesinde esnaflık yapan ve sel felaketinde dükkanı zarar gören Cemal Çaylak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile sohbet etti. Bakan Kurum ile ettiği sohbette, devleti yanlarında görmenin mutluluğunu her an yaşadıklarını belirten Çaylak, "Resmen dedi ki, 'Ben devletim, buradayım. Al oğlum paranı, borçlarını öde ve yeni dükkanını kur. Bunun teminatını vererek bu parayı bana verdi. Bugün babamla dahi bu şekilde konuşamam ben. Yani bir Bakan ile karşılıklı böyle bir konuşma yapıp insanların orada mutlulukla ayrıldıklarını gördüm. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Dünyanın hiçbir yerinde de yok. Ben Almanya doğumluyum, Almanya'da da sel oldu. Hayatımızda böyle bir şey görmediğimiz gibi devletin para dağıttığını hiç görmedik. Allah bin kere razı olsun. İnanın yani o kadar mutlu oldum. O meydandaki dükkan benim. Hiç sorun yok, binalar yıkılır, yenileri yapılır. Mesele burada esnafı ayağa kaldırıp yeniden kurabilmek. Benim şüphem vardı, ama şüphemi yüzde yüz giderdi Allah bin kere razı olsun. Çok teşekkür ederim ayağınıza sağlık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı