Bozkurt'ta devlet selden zarar gören esnafın yaralarını sarıyor
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Bozkurt'ta devlet selden zarar gören esnafın yaralarını sarıyor

Bozkurt'ta devlet selden zarar gören esnafın yaralarını sarıyor
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Bozkurt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Cahit Kasap, devletin eliyle sel felaketinin yaşandığı ilk günden itibaren bölgede yoğun bir çalışma gerçekleştirildiğini söyleyerek, "Olayın ilk anından beri devletimiz yanımızda.

Bozkurt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Cahit Kasap, devletin eliyle sel felaketinin yaşandığı ilk günden itibaren bölgede yoğun bir çalışma gerçekleştirildiğini söyleyerek, "Olayın ilk anından beri devletimiz yanımızda." dedi.

İlçede 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından yaraların sarılması için yoğun bir çalışma başlatıldı.

Selde zarar gören iş yerleri temizlendi, yıkım kararı alınan yapılar yıkıldı. Zarar gören iş yerlerinin yıkılmasının ardından bir taraftan temel atan ekipler diğer taraftan kullanılabilir durumdaki iş yerlerinde de tadilat işlemlerini sürdürüyor.

İş yerlerindeki maddi kayıpları da gideren devlet, yaptığı ödemelerle esnafların yüzünün tekrar gülmesini sağladı.

Bozkurt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Cahit Kasap, AA muhabirine, büyük bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Selden kaçarak kurtulduğunu anlatan Kasap, "11 Ağustos'ta kıyametin provasını yaşadık. Koca şehir başından sonuna 10 dakikada yok oldu. Çok şükür devletimiz olaya el attı. Yaralarımızı her geçen gün sarıyor." dedi.

İlçede 550 civarında esnaf bulunduğunu ifade eden Kasap şunları söyledi:

"Olayın ilk anından beri devletimiz yanımızda. Devletimiz yaraları hızlı bir şekilde sarmaya başladı. Hasar tespitleri yapıldığı ölçüde esnafımıza ve halkımıza önce maddi destekler verilmeye başladı. İş yerleri tamir olacaklar onarılacak, tamir olamayacaklar yıkılıp yeniden yapılacak. Konutlarımız yapılacak. Esnafımızı hızlı bir şekilde faaliyete geçirmek için bütün çalışmalar devam ediyor. Devletimiz bu iş için bütün imkanlarını kullanıyor. Devlet büyüklerimizin hepsinden Allah razı olsun. Devletimiz olayın ilk gününden itibaren şehri ve esnafımızı en iyi hale getirmek için elindeki bütün imkanları kullanıyor. Bunu her geçen gün biz daha iyi hissediyoruz."

Kasap, sel nedeniyle sanayi esnafının tamamının, ilçe merkezindeki esnafın da yüzde 98'inin zarar gördüğünü kaydetti.

Bozkurt'ta devlet selden zarar gören esnafın yaralarını sarıyor
Bozkurt'ta devlet selden zarar gören esnafın yaralarını sarıyor
Bozkurt'ta devlet selden zarar gören esnafın yaralarını sarıyor
Bozkurt'ta devlet selden zarar gören esnafın yaralarını sarıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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