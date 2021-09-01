Bozkurt'ta bulunan ekiplere Bakan'dan teşekkür
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Bozkurt'ta bulunan ekiplere Bakan'dan teşekkür

Bozkurt'ta bulunan ekiplere Bakan'dan teşekkür
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sel felaketinin yaşandığı ilk günden bugüne kadar Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bulunan Düzce'nin Cumayeri İlçesi Belediye ekiplerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu teşekkür etti.

Sel felaketinin yaşandığı ilk günden bugüne kadar Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bulunan Düzce'nin Cumayeri İlçesi Belediye ekiplerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu teşekkür etti.

Kastamonu'da 20 gün önce yaşanan sel felaketinden en fazla etkilenen ilçe olan Bozkurt'a selin hemen ardından giden ve Düzce'den giden tek ekip olan Cumayeri Belediyesi İtfaiye ekipleri, bölgede arama, kurtarma ve temizlik faaliyetlerine katılıyor. Selin yaralarının sarılması için ilk günden beri yoğun şekilde gönüllü olarak çalışan ekipleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da ziyaret etti. Ekiplerin çalışmasını gören Süleyman Soylu, Cumayeri Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Soylu daha sonda ise ekipleri tebrik etti.

Düzce'den bölgeye giden tek ekip olan ve bölgede faaliyetlerini sürdüren ekiplerin çalışmalarını inceleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ekiplerin sel anından itibaren bölgeden ayrılmadığını öğrenince, itfaiye ekiplerini tebrik etti. Ardından ekiplerle tek tek fotoğraf çektiren Soylu, ayrıca Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'na da duyarlı davranışı ve desteği için teşekkür ederek ekipler aracılığı ile selamlarını iletti. - DÜZCE

Bozkurt'ta bulunan ekiplere Bakan'dan teşekkür
Bozkurt'ta bulunan ekiplere Bakan'dan teşekkür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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