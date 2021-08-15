Bozkurt'ta boynuna kadar suyun içinde kalan esnaf 16 saat kurtarılmayı bekledi
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Bozkurt'ta boynuna kadar suyun içinde kalan esnaf 16 saat kurtarılmayı bekledi

Bozkurt'ta boynuna kadar suyun içinde kalan esnaf 16 saat kurtarılmayı bekledi
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde iş yeri sular altına kalan lokanta işletmecisi Mehmet Kaba, boynuna kadar suyun içinde 16 saat kurtarılmayı bekledi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde iş yeri sular altına kalan lokanta işletmecisi Mehmet Kaba, boynuna kadar suyun içinde 16 saat kurtarılmayı bekledi.

Cumhuriyet Caddesi'nde lokanta işleten Kaba'nın iş yeri, 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu sular altında kaldı.

Sel sularının bir anda yükselmesi üzerine iş yerindeki soğuk hava deposunun üzerindeki bölmeye sığınan Kaba, boynuna kadar suyun içinde kaldı.

Kaba, bulunduğu yerde 16 saat kurtarılmayı bekledi.

Sel felaketinden kurtulmayı başaran Kaba, AA muhabirine, yaşadıklarını anlattı. Yapılan anons üzerine iş yerinin önündeki aracını 200 metre yukarı çektiğini belirten Kaba, "Dükkanda ocaklar yanıyordu, onları kapatmak için geldim. İki saniye içinde su belime kadar yükseldi ve bir daha dışarı çıkamadım. Burada soğuk hava depom var. Onun üzerinde küçük bir bölüm var. Su gelince yemek tezgahına basarak kendimi oradaki küçük bölüme attım." dedi.

Saatlerce orada kurtarılmayı beklediğini dile getiren Kaba, şunları kaydetti:

"Gündüz 12.00'den, ertesi gün sabah 04.00'e kadar orada kaldım. Su boğazıma kadar geldi. Yalnız ağzım boşta kaldı. Su 10 santimetre daha artsa ağzıma giriyordu. Buzhane ile tavan arası 80 santim yükseklikte. 80 santim yükseklikte 18 saat boynuma kadar suyun içinde kurtarılmayı bekledim. Sabahleyin su çekilmeye başlayınca AFAD araçları gelmişti. Onlara bağırdım. Beni buradan alıp botla güvenli bölgeye götürdüler."

İçeride moralinin yerinde olduğunu ifade eden Kaba, "Dua ettim bol bol. Gayet moralliydim, neşeliydim de. Allah'ın verdiği canı başkası almayacak. Aklıma olumsuz hiçbir şey gelmedi." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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