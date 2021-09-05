Bozkurt'ta askerlere moral veren 79 yaşındaki "Coşkun dede"ye teşekkür belgesi verildi
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Bozkurt'ta askerlere moral veren 79 yaşındaki "Coşkun dede"ye teşekkür belgesi verildi

Bozkurt'ta askerlere moral veren 79 yaşındaki 'Coşkun dede'ye teşekkür belgesi verildi
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki selin yaralarını sarmak için mücadele eden askerleri her gün ziyaret eden 79 yaşındaki Coşkun Arol'a, jandarma tarafından teşekkür belgesi verildi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki selin yaralarını sarmak için mücadele eden askerleri her gün ziyaret eden 79 yaşındaki Coşkun Arol'a, jandarma tarafından teşekkür belgesi verildi.

Türkiye'nin farklı illerinden sel bölgesine sevk edilen jandarma ekipleri, Bozkurt'ta hayatın normale dönmesi için özveriyle çalışıyor.

Yıkımların yaşandığı, balçık altında kalan ilçede, kimi kazma, kimi de kürekle çalışan jandarma ekipleri, fırçalarla da ince temizlik yapıyor.

Giydiği askeri kıyafetle her gün askerleri ziyaret ederek tekmil veren ve ilgiyle karşılık da gören Arol'un bu davranışı, bir süre önce AA tarafından haberleştirilmişti.

Zaman zaman askerlere şiir okuyarak moral veren "Coşun dede"yi İl Jandarma Komutanlığı unutmadı.

Arol'a, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mücahit Avkıran tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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