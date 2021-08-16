Bozkurt'ta arama kurtarmaya kadın desteği
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Bozkurt'ta arama kurtarmaya kadın desteği

Bozkurt'ta arama kurtarmaya kadın desteği
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Turapoğlu - Haberler | Güncel

SELİN vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde İstanbul'dan gelen ve hepsi de kadınlardan oluşan 7 kişilik sivil arama kurtarma derneği ekibi de kayıpları arama çalışmalarına destek veriyor.

SELİN vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde İstanbul'dan gelen ve hepsi de kadınlardan oluşan 7 kişilik sivil arama kurtarma derneği ekibi de kayıpları arama çalışmalarına destek veriyor.

Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu meydana gelen sel felaketinde kayıpları arama çalışmaları sürüyor. Kamu ve özel kuruluşların yanında sivil toplum örgütlerinin arama kurtarma ekipleri de kayıpları arama çalışmalarına destek veriyor. İstanbul'dan gelen ve hepsi de kadınlardan 7 kişilik sivil arama kurtarma derneği ekibi de 1 kişinin kaybolduğu ihbarı yapılan marketin bulunduğu binada arama çalışması yaptı.

'GÖNÜL İŞİ OLARAK YAPIYORUZ'Ekip üyelerinden 1 çocuk annesi Meryem Gülbulak, Bozkurt'a Antalya yangınından geldiklerini belirterek, arama kurtarma çalışmasında zorlanmadıklarını söyledi. Gülbulak, "Çünkü biz bunu bir gönül işi olarak yapıyoruz. Kadın arkadaşlarımız özellikle erkek arkadaşlarımızdan hiçbir farkı yok; hepimiz eşitiz, hepimize aynı işler veriliyor, herkes aynı görevi üstleniyor. Yeri geliyor yoğun tempoda ağır işler de yapıyoruz. Yeri geliyor hafif işler de yapıyoruz. Kadın ve erkek olarak tamamen birlikte yaptığımız bir iş, gönül vererek yaptığımız bir iş" diye konuştu.

5 yaşında oğlunun olduğunu söyleyen Gürbulak, "Anne olarak aşırı duygusalız. Ekibimizde 2 annemiz daha var. Onlar da çocuklarını bırakıp geldiler. Çocuklarımız bu konuda bilinçli. Buraya gelirken 'kurtarmadan gelmeyin' diye konuşmalar yapıyorlar. Anne olarak duygularımızı geri planda tutmaya çalışıyoruz. Ancak burada karşılaştığımız durumlar karşısında kendimizi tutamıyoruz" ifadesini kullandı.


- Kastamonu
Bozkurt'ta arama kurtarmaya kadın desteği
Bozkurt'ta arama kurtarmaya kadın desteği
Bozkurt'ta arama kurtarmaya kadın desteği
Bozkurt'ta arama kurtarmaya kadın desteği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Turapoğlu

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