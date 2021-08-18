KASTAMONU - Bozkurt'ta ağır hasarlı binalar dışındaki yerlere enerji verilmeye başlandı
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KASTAMONU - Bozkurt'ta ağır hasarlı binalar dışındaki yerlere enerji verilmeye başlandı

Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Sel felaketinin etkili olduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, ağır hasarlı binalar dışındaki yerlere enerji verilmeye başlandı.

Sel felaketinin etkili olduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, ağır hasarlı binalar dışındaki yerlere enerji verilmeye başlandı.

Ezine Çayı'nın 11 Ağustos'ta taşması sonucu yaşanan afette çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü. Sel, ilçenin enerji nakil hatlarında da önemli ölçüde hasara neden oldu.

Ekipler, enerji nakil hatlarının onarımı ve ilçeye yeniden enerji sağlanması için yoğun şekilde çalışma yürüttü.

Başkent EDAŞ Kuzey Dağıtım Operasyonları Bölge Müdürü Mehmet Cemal Amucaoğlu, AA muhabirine, sel felaketinin bölgede önemli zararlar oluşturduğunu söyledi.

Bozkurt'a yeniden enerji sağlayabilmek için yoğun şekilde çalıştıklarını vurgulayan Amucaoğlu, "Bozkurt'ta çalışmalarımızı Enerjisa Dağıtım Şirketleri, AYEDAŞ, Toroslar EDAŞ ile bölgelerinden desteğe gelen ekiplerle ara vermeden sürdürüyoruz. Sahada bulunan 511 kişilik ekibimizin yanı sıra 195 araç, 133 jeneratör, 3 mobil trafo merkezi, 5 drone ile onarım işlemlerine devam ediyoruz." dedi.

Sel sebebiyle zarar gören şebeke unsurlarının yenilerini bölgeye getirerek montaj çalışmaların sürdürdüklerini anlatan Amucaoğlu, "Burada ilk günden itibaren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığıyla iş birliğinde çalışmaya devam ediyoruz. Bölgeye helikopterlerle taşınan jeneratörler sayesinde enerjisiz kalan bölgelere ulaşarak yeniden enerji sağlıyoruz." diye konuştu.

Amucaoğlu, bazı bölgelere jeneratörlerle enerji verdiklerine işaret ederek, "Afetin ilk zamanlarından itibaren bölgeye getirdiğimiz jeneratörlerle enerji verilebilecek tüm noktaları enerjilendirdik. Jeneratörlerin bağlı olduğu noktalara gelen hatların onarımlarını da tamamlıyoruz. Ağır hasarlı binalar dışında enerji verilebilecek tüm binalarımıza da enerji sağladık." ifadelerini kullandı.

KASTAMONU - Bozkurt'ta ağır hasarlı binalar dışındaki yerlere enerji verilmeye başlandı
KASTAMONU - Bozkurt'ta ağır hasarlı binalar dışındaki yerlere enerji verilmeye başlandı
KASTAMONU - Bozkurt'ta ağır hasarlı binalar dışındaki yerlere enerji verilmeye başlandı
KASTAMONU - Bozkurt'ta ağır hasarlı binalar dışındaki yerlere enerji verilmeye başlandı
KASTAMONU - Bozkurt'ta ağır hasarlı binalar dışındaki yerlere enerji verilmeye başlandı
KASTAMONU - Bozkurt'ta ağır hasarlı binalar dışındaki yerlere enerji verilmeye başlandı
KASTAMONU - Bozkurt'ta ağır hasarlı binalar dışındaki yerlere enerji verilmeye başlandı
KASTAMONU - Bozkurt'ta ağır hasarlı binalar dışındaki yerlere enerji verilmeye başlandı
KASTAMONU - Bozkurt'ta ağır hasarlı binalar dışındaki yerlere enerji verilmeye başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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