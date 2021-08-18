Bozkurt'ta afetzedelerin ihtiyaçları sosyal marketten karşılanıyor
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Bozkurt'ta afetzedelerin ihtiyaçları sosyal marketten karşılanıyor

Bozkurt'ta afetzedelerin ihtiyaçları sosyal marketten karşılanıyor
Anadolu Ajansı / Cihan Okur - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, selzedelerin gıdadan, hijyene, oyuncaktan, giyime kadar tüm ihtiyaçları sosyal market aracılığıyla gideriliyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, selzedelerin gıdadan, hijyene, oyuncaktan, giyime kadar tüm ihtiyaçları sosyal market aracılığıyla gideriliyor.

İlçede 11 Ağustos'ta meydana gelen selin ardından bölgeye gönderilen yardımlar, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde kurulan sosyal market aracılığıyla afetzedelere ulaştırılıyor.

Sosyal markete gelen afetzedeler, kendilerine tanımlanan 400 puanlık limitle, giyim, oyuncak, gıda ve temizlik maddesi gibi ihtiyaçlarını gideriyor.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve Afet Bölgesi Ayni Yardımlar Sorumlusu Ömer Tekeş, afetten etkilenen ailelerin bilgilerinin ellerine ulaştığını, aileleri arayarak sosyal marketten alışveriş yapmak için randevu verdiklerini söyledi.

Bugün için 126 aileye randevu verdiklerini belirten Tekeş, "Her bir aile ferdinin 400 puanlık bir limiti var. Burada o limitle giyim, gıda ve temizlik ihtiyaçlarını alıyorlar. İki bin 500 aileye hizmet verdik, bin 300'e yakın aileye daha inşallah burada hizmet vereceğiz." dedi.

Amaçlarının, vatandaşlardan gelen yardımları, en uygun şekilde afetzedelere ulaştırmak olduğunu vurgulayan Tekeş, "Görüyorsunuz burada bir kargaşa yok, sistemli bir şekilde ilerliyoruz. Herkes beğendiği, ihtiyacı olan ürünü alıyor, inşallah burada kısa sürede yaraları sararız." ifadesinde bulundu.

Tekeş, 81 ilden yüzlerce yardım tırının bölgeye ulaştığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gelen yardımlar için arkada bir depo oluşturduk. Ürünlerimizi raflara diziyoruz ve bittikçe depodan getiriyoruz. Türkiye'nin her yerinden durmadan buraya yardım geliyor. İnsanlara yardımı daha iyi bir şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. Buradan hizmet alan vatandaşlar çok memnun, bu da bizi memnun ediyor. Bozkurt halkına tekrar geçmiş olsun diyorum, Allah bir daha böyle afetler göstermesin."

Sel bölgesinde incelemelerini sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal marketi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bozkurt'ta afetzedelerin ihtiyaçları sosyal marketten karşılanıyor
Bozkurt'ta afetzedelerin ihtiyaçları sosyal marketten karşılanıyor
Bozkurt'ta afetzedelerin ihtiyaçları sosyal marketten karşılanıyor
Bozkurt'ta afetzedelerin ihtiyaçları sosyal marketten karşılanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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