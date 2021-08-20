Bozkurt'ta acil yıkım kararı verilen binalar yıkılıyor (2)
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Bozkurt'ta acil yıkım kararı verilen binalar yıkılıyor (2)

Bozkurt'ta acil yıkım kararı verilen binalar yıkılıyor (2)
Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Haberler | Güncel

CAN KAYBI TOPLAM 81 OLDUKastamonu'da selden en çok etkilenen Bozkurt ilçesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e yükseldi.

CAN KAYBI TOPLAM 81 OLDU

Kastamonu'da selden en çok etkilenen Bozkurt ilçesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e yükseldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 70, Sinop'ta 10, Bartın'da 1, toplam 81 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" denildi.Kastamonu'da 6 bin 11 personel, 771 araç, 692 iş makinesi, 14 vidanjör, 68 bobcat, 15 itfaiye aracı, 34 bot ve 61 motopomp, 3 dalgıç pompa, 4 kepçe, 14 arama köpeği ile arama ve temizlik çalışmalarının sürdüğü belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur

Son dakika! AFAD, Batı Karadeniz'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısının, 70'i Kastamonu, 10'u Sinop, 1'i Bartın'da olmak üzere 81'e yükseldiğini bildirdi.
Son dakika! AFAD, Batı Karadeniz'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısının, 70'i Kastamonu, 10'u Sinop, 1'i Bartın'da olmak üzere 81'e yükseldiğini bildirdi.
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Bozkurt'ta acil yıkım kararı verilen binalar yıkılıyor (2) - Haberler
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