Bozkurt, oryantiring sporundaki başarısı ile dikkat çekiyor
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Bozkurt, oryantiring sporundaki başarısı ile dikkat çekiyor

19.03.2021 16:33 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:41
Bozkurt, oryantiring sporundaki başarısı ile dikkat çekiyor

Dikili Belediyesinin desteklediği genç sporcu Ayşe Bozkurt, oryantiring dalında elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor.

Dikili Belediyesinin desteklediği genç sporcu Ayşe Bozkurt, oryantiring dalında elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Bozkurt, gösterdiği performans sayesinde milli takıma seçilmeye hak kazandı.

Geçen hafta düzenlenen Bergama Şehit J. Asb. Kd. Bçvş. Süleyman Demirel adını taşıyan 2. Kademe Oryantiring yarışmasında orta mesafede birinci, sprint yarışında ikinci olan genç sporcu Ayşe Bozkurt elde ettiği başarı ile göz doldurdu.

Daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İzmir'in ilk uluslararası maratonunda Dikili'yi temsil ederek koşan Ayşe Bozkurt, kadınlar klasmanında da ilk 10'a girerek adından söz ettirmişti. Genç sporcu gösterdiği performans sayesinde 8-11 Nisan tarihlerinde Sırbistan'da yapılacak Akdeniz Ülkeleri Şampiyonası için milli takıma seçilmeye hak kazandı.

Her alanda sporun ve sporcunun destekçisi olduklarını kaydeden Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Genç kardeşimizi almış olduğu galibiyetlerden dolayı kutluyorum. Dikili Belediyesi olarak Ayşe kızımızı sporda atmış olduğu her adımda destekleyeceğiz. Büyük Atatürk'ün "Bir milletin sporda gösterdiği azim onun geleceğini yükseltir" sözünün bilinciyle spor alanındaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sporcularımızı desteklemeye, sporun her dalını ilçemizde yaymaya ve geniş kitlelere ulaştırmaya yönelik çalışmalarımız devam edecek." dedi. - İZMİR

Bozkurt, oryantiring sporundaki başarısı ile dikkat çekiyor
Bozkurt, oryantiring sporundaki başarısı ile dikkat çekiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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