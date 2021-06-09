Bozkurt Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Karar-28
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bozkurt Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Karar-28

Bozkurt Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Karar-28
Habermetre - Haberler | Toplum

Bozkurt Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Karar-28KARAR TARİHİ: 09. 06. 2021KARAR NO: 28İLÇE HIFZISSIHHA KURULU KARARIBozkurt ilçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Okan YENİDÜNYA başkanlığında 09. 06.

Bozkurt Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Karar-28KARAR TARİHİ: 09. 06. 2021KARAR NO: 28İLÇE HIFZISSIHHA KURULU KARARIBozkurt ilçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Okan YENİDÜNYA başkanlığında 09. 06. 2021 tarihinde saat 10: 00'de aşağıda imzaları bulunan kurul üyelerinin katılımıyla toplanarak aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır. GÜNDEM: İlçemizde Koronavirüs (KOVİD -19) ile ilgili alınacak tedbirler. YASAL DAYANAK: 1593 Sayılı KanunuKARARLAR: Corona Virüsü'nün ilçemizde yayılmasını önlemek için; başta Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda, ilçemiz ve köylerimizin genel durumu, beşeri münasebetleri, sosyal ekonomik yapısı, coğrafi yapısı; köyler, mahalleler, apartmanlar, cadde ve sokaklar arası mesafe; yol güzergahları, alış veriş alışkanlıkları, komşuluk ve akrabalık ilişkileri gibi yerel, kendine özgü durumları da göz önünde bulundurmak sureti ile söz konusu pandeminin ilçemizde yayılmasının önüne geçebilmek için aşağıda belirtilen kararların alınması ve ilgili önlemlerin hayata geçirilmesi elzem hale gelmiştir. Bu kapsamda; Sosyal izolasyonun azami seviyeye çıkarmak, fiziksel teması asgari seviyede tutmak amacıyla Hıfzıssıhha Kurulu 09. 06. 2021 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 1. Fatih İlkokulunda bir (1) öğretmenin, bir (1) Hizmetlinin Koronavirüse yakalanması sebebiyle Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 maddeleri gereğince 10. 06. 2021 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir, İş bu kararın ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevli bulunankurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine alınan kararlara uymayan vatandaşlarımızın Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgi maddeleri gereğince işlem yapılmasına konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağına oy birliği ile karar verilmiştir.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Atilla Taş Hasibe Eren Demet Akalın Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Merih Demiral Aziz Yıldırım Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bozkurt Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Karar-28 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 12:46:18. #1.15#

title