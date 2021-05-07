Bozkurt: "Kadir Gecesi'ne ulaşmanın sevincini yaşıyoruz"
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Bozkurt: "Kadir Gecesi'ne ulaşmanın sevincini yaşıyoruz"

Bozkurt: 'Kadir Gecesi'ne ulaşmanın sevincini yaşıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, İslam Alemi'nin mübarek "Kadir Gecesi'ni tebrik etti.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, İslam Alemi'nin mübarek "Kadir Gecesi'ni tebrik etti.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, yarın gece idrak edilecek olan mübarek Kadir Gecesi ile ilgili bir mesaj yayınladı.

Kadir Gecesi'nin, insanları engin düşünmeye ve değerlendirmeye yönlendirdiğini ifade eden Bozkurt; "Bu gecenin, her zaman ve her mekanda muhtaç olduğumuz birlik ve beraberliğimize katkı sağlayacağına, bizi biz yapan özelliklerin başında gelen saygı ve sevginin bu gece de gönüllerde hayat bulacağına inanıyorum" dedi.

Bozkurt, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olan mübarek Ramazan ayının sonlarına yaklaşılırken, bu manevi havayı bin aydan daha hayırlı yapan Kadir Gecesi'ne ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Kadir Gecesi, feyiz ve bereketi bin aydan daha hayırlı olan bir gecedir. Pek çok hayır ve bereketi bünyesinde barındıran, manevi haz ve coşkunun doruğa ulaştığı Ramazan ayının son günlerine yaklaşmanın hüznünü taşırken, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne kavuşmanın da sevincini yaşıyoruz. Arınma ve bağışlanma fırsatı sunan bu mübarek gün ve gecelerde ibadetlerimizde, ahlaki yaşantımızda istikrar ve istikametin önemli olduğu bilinmeli; bugünü her gün yaşamaya gayret etmeliyiz. Kırgınlık, dargınlık, kin ve nefretin yerine sevgiyi, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği egemen kılarak ihtiyaç sahiplerine yardım elimizi uzatmalıyız.

Birlik ve beraberliğe, kardeşlik ve dayanışmaya en çok muhtaç olduğumuz bu günlerde, mübarek gün ve gecelerin önemini daha iyi idrak ederek; bu mübarek gecede, bu güzel vatanda birlikte yaşadığımız bütün vatandaşlarımız için sevginin, barışın ve huzurun hakim olması en büyük dileğimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle; tüm İslam Alemi'nin mübarek Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, bu gecenin insanlığın barış, huzur ve saadetine, bütün müminlerin de affına vesile olması temennisiyle Cenab-ı Allah'tan hepimizi sağlık ve huzur içerisinde Ramazan Bayramı'na ulaştırmasını diliyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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