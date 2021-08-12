KASTAMONU - Bozkurt'ta arama kurtarma çalışması devam ediyor - Yaşlı teyzenin kurtarılması

Kastamonu'nun selden etkilenen Bozkurt ilçesinde su seviyesinin yüksek olduğu noktalardaki vatandaşlar botlarla tahliye edildi.

Kastamonu'nun selden etkilenen Bozkurt ilçesinde su seviyesinin yüksek olduğu noktalardaki vatandaşlar botlarla tahliye edildi.

Yağışın etkili olduğu ilçede, Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesiyle yaşanan taşkın sonrasında birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.

AFAD, UMKE, Polis ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri, ilçede çalışmalarını sürdürüyor.

Su seviyesinin yüksek olduğu bazı bölgelerde, kurtarma ekipleri çok sayıda vatandaşı botlarla tahliye etti.

İlçede iş makineleri de çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş