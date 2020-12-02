Bozkurt: "Engellilerimize destek olmak hepimizin görevidir"
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Bozkurt: "Engellilerimize destek olmak hepimizin görevidir"

02.12.2020 19:03 | Son Güncelleme: 02.12.2020 19:06
Bozkurt:

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla yayınladığı mesajda engellilere destek olmanın herkesin görevi olduğunu ifade etti.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla yayınladığı mesajda engellilere destek olmanın herkesin görevi olduğunu ifade etti.

Mesajında, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin engelsiz bir yaşam için ulaşımdan eğitime, çalışma hayatından sağlık hizmetlerine varıncaya kadar her alanda birçok düzenlemeyi hayata geçirdiğini ifade eden Bozkurt, engelli vatandaşların desteklendiği ve imkan verildiği takdirde neleri başardıklarının her zaman görüldüğünü vurguladı.

Bozkurt, mesajında şu görüşlere yer verdi: "Birleşmiş Milletler, 1992 yılında 3 Aralık'ı 'Uluslararası Engelliler Günü' olarak kabul etmiştir. Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata entegre edilerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, medeni bir toplum olmanın zaruretlerindendir. Bütün insanları, bütün insanlığı kucaklamayan, tüm insanlara aynı gözle bakmayan hiçbir anlayış insani ve vicdani olamaz. İnsanların birbirini ötekileştirdiği bir ortamda eşitlik ve adalet tesis edilemez. Devletimiz, engelli bireylerimizin sosyal ve ekonomik hayata katılarak toplumla bütünleşmeleri ve işgücüne katılmalarını sağlamak adına çok önemli adımlar atmıştır. Şüphesiz engellilerimizin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, tüm toplumu zenginleştirecek ve güçlendirecektir. Engelli vatandaşlarımızı hayatın her alanına dahil etmek, onları destekleyip teşvik etmek, ihtiyaç duydukları hizmetleri en etkili ve hızlı bir şekilde yapmak, onların sorunlarını çözmek, hayatlarını kolaylaştıracak her adımda yanlarında olmak, sosyal hayata katılımlarında onlara destek olmak hepimizin görevidir. Engelli kardeşlerimizin desteklenmeleri halinde neleri başarabileceklerini görüyor, yaşama sevinçlerini yüksek tutarak hayata sarılmalarından büyük mutluluk duyuyoruz. Çağımızın getirdiği gelişmelere paralel olarak engelli vatandaşlarımıza pek çok alanda çalışma ve üretime katılma imkanları sunulmaktadır. Bu fırsatlardan istifade etmelerine imkan sağlayarak, engellilerin başkalarına muhtaç olmadan toplumsal hayata katılmaları ve özürleri elverdiği ölçüde çalışma şartlarına kavuşmaları için gayretlerimiz sürmektedir. Toplumun ayrılmaz bir parçasını oluşturan, günlük yaşamda karşılaştıkları güçlükleri yakından izlediğimiz engelli vatandaşlarımıza ilişkin konular, her kesimin yakın ilgisini gerektirmektedir. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına karşı göstereceğimiz ilgi ve üreteceğimiz çözümler, insanımıza ve toplumumuza duyduğumuz saygının en önemli göstergelerinden birini oluşturmaktadır. Devletimiz, sosyal devlet ilkesinin gereği olarak son yıllarda toplumsal yaşamda etkinlik alanlarını genişletmek ve daha iyi yaşam koşulları sağlamak amacıyla; engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin ekonomik ve sosyal durumlarını iyileştirmeye yönelik çok önemli düzenleme ve uygulamaları hayata geçirmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle; 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde tüm hemşehrilerimi engellilik konusunda daha sorumlu ve duyarlı olmaya çağırıyor, engelli vatandaşlarımıza ve kıymetli ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum." - ZONGULDAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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