Bozkurt Devlet Hastanesinde HAP tatbikatı yapıldı
Kastamonu'da, Bozkurt Devlet Hastanesinde Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında tatbikat yapıldı.
Kastamonu'da, Bozkurt Devlet Hastanesinde Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında tatbikat yapıldı.
Bozkurt Devlet Hastanesindeki tatbikata doktor ve personeli, UMKE, 112 Acil Servis, Bozkurt Belediyesi itfaiye ekipleri ile emniyet ekipleri katıldı.
Senaryo gereği, hastane çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangından zehirlenen ve yaralananlara ilk müdahaleleri yapılarak hastane boşaltıldı.
Tatbikat, Başhekim Ayşegül Merç Çetinkaya öncülüğünde gerçekleştirildi.