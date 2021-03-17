Bozkurt, Çanakkale Şehitlerini andı
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Bozkurt, Çanakkale Şehitlerini andı

17.03.2021 11:24 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:29
Bozkurt, Çanakkale Şehitlerini andı

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, "Çanakkale; vatan ve millet sevgisinin, birlik ve beraberlik ruhunun, inanç ve azmin, taktik ve dehanın zaferidir" dedi.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, "Çanakkale; vatan ve millet sevgisinin, birlik ve beraberlik ruhunun, inanç ve azmin, taktik ve dehanın zaferidir" dedi.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, Çanakkale Zaferi'nin Türk Milletinin kaderini ve dünya tarihinin seyrini değiştirdiğini vurgulayan Bozkurt; şu ifadelere yer verdi:

"Milletçe gurur kaynağımız olan ve 106. yıl dönümünü kutladığımız 18 Mart Çanakkale Zaferi, birlik ve beraberliğimiz uğruna tüm varlığımızı ortaya koyduğumuz unutulmaz bir destandır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' sözünün vücut bulduğu bu zafer, aziz milletimizin istiklali uğruna nelerini feda edebileceğinin en somut göstergesidir.

Geri dönmeyi asla düşünmeyen, düşmanı bile kendisine hayran bırakacak kadar asil bir davranış sergileyen kahraman ecdadımız; elde ettikleri bu zafer ile milletimizin kaderini değiştirmiştir. Onlar, birlik ve beraberlik içinde gösterdikleri onurlu ve kararlı duruş ile 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihin sayfalarına altın harflerle yazdırmıştır.

Bugün bize emanet edilen bu kutsal vatan topraklarında canımızdan ve malımızdan emin olarak gurur ve onurla bağımsız bir hayat sürdürüyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Vatan topraklarımızın ve bağımsızlığımızın korunması için nasıl bir savaş verildiğini millet olarak hepimiz bilmek ve bizlere bu güzel yurdu miras bırakan atalarımıza ve şehitlerimize karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmek zorundayız.

Bu duygu ve düşünceler içerisinde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden ve hayatta olan kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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