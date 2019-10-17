Bozkurt Belediye Meclisinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

17.10.2019 15:06

Bozkurt Belediye Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklamasında bulundu.



Belediye Başkanı Muammer Yanık başkanlığında olağanüstü toplanan belediye meclisi oy birliği ile Barış Pınarı Harekatı'nı destekleme kararı aldı.

Kararda, "Öncelikle bilinmelidir ki bu harekat Türkiye için bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vadetmektedir." denildi.

Kaynak: AA