Bozkurt, basın emekçilerini kutladı

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda; "Demokrasimizin vazgeçilmezlerinden olan basın, halkımızın doğru ve hızlı haber alma hakkının en etkili aracıdır" dedi.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda; "Demokrasimizin vazgeçilmezlerinden olan basın, halkımızın doğru ve hızlı haber alma hakkının en etkili aracıdır" dedi.

24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışının 113. Yıldönümü ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Bozkurt, basının; milletin gözü, kulağı ve sesi olduğunu ifade etti.

Bozkurt, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"24 Temmuz 1908 tarihinde basında sansürün kaldırılması ile demokrasi ve özgürlük yolunda önemli bir adım atılmıştır. Haber alma özgürlüğünün dönüm noktası olan bu adımın bir göstergesi olarak, her yıl 24 Temmuz günü 'Gazeteciler ve Basın Bayramı' olarak kutlanmaktadır.

Yaşanan her gelişmeden haberdar olmamızı sağlayan, ülkemizin ve şehrimizin büyümesine, gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sunan başta yerel basınımız olmak üzere basın sektörünün bu bağlamda kutsal bir görev ifa ettiği tartışmasız bir gerçektir. Basın mensuplarımız üstlendikleri bu önemli görevle birlikte, toplum ile devlet arasında köprü olarak, her mevsim ve her şartta durmaksızın görevlerini büyük bir fedakarlık içerisinde yapmaktadırlar.

Türk basını; tarihin her döneminde milletin gözü, kulağı, sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışı içerisinde başarıyla yerine getirmiştir. Şehrimizde yaşanan olaylardan ve gelişmelerden haberdar olmamızı sağlayan yerel basınımızın, özveri içerisinde yerine getirdikleri görevlerini bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettireceklerine inanıyorum.

Bu duygu ve düşünceler içerisinde; emektar basın mensuplarının '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, mesai kavramı gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalışan tüm basın mensuplarına sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı